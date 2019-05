Rosángela Espinoza desató la molestia de Ivana Yturbe por este comentario

¡No le pasa nada! En Esto es guerra, Rosángela Espinoza tuvo un breve discusión con Ivana Yturbe por mencionarla luego de que Tepha Loza le ganara una ronda en una de las pruebas.

La Chica selfie señaló que ella no subestima el rendimiento de las competidoras y no tendría ningún problema en competir frente a la Princesa inca, a quien muchos le han dicho que no estpa a su nivel.

Ese comenbtario fastdiio a Ivana, quien se acercó a Rosángela para confrontarla.

