Rosángela Espinoza se burló de Yahaira Plasencia al hablar en 'spanglish'

La doble de Yahaira Plasencia pidió que Ivana Yturbe se retire del set para continuar con su baile.

¡So happy! Rosángela Espinoza aprovechó su momento en "Dale play" tras convertirse en Yahaira Plasencia y no dudó en burlarse de la cantante de salsa al hablar en 'spanglish'. Además, la modelo pidió que Ivana Yturbe se retire del set pra continuar con su presentación.

➤ Mira: Michelle Soifer recibió el peor castigo tras perder contra Rosángela Espinoza

"Yo pedí una sola condición que no esté en el estudio la señorita Ivana… Beautiful. Háblame de artistas internaciones como JLo o 'Serg' George. So happy. So happy", comentó Rosángela Espinoza al estilo de Yahaira Plasencia.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Rosángela Espinoza se convirtió en Yahaira Plasencia y bailó "Y le dije no"