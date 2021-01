Rosángela Espinoza reveló el regalo que le hizo su expareja por Año Nuevo

Rous se mostró muy emocionada por el mejor obsequio que le dio su ex antes que se acabe el año.

¡Muy agradecida! Rosángela Espinoza se mostró muy emocionada por el mejor regalo que le dio su expareja antes que se acabe el año. La modelo reveló que Victor Hugo Cornejo le dio los papeles de adopción de su mascota Bianca y al fin ella es su dueña oficial.

"Quiero agradecer a mi ex que me la regaló porque estábamos discutiendo, pero al final cedió y me pasó los papeles. Oficialmente Bianca ya es mi bebé y es el mejor regalo que he recibido este año. Además, creo que Bianca será mamá", dijo Rous entre risas para América Espectáculos.

