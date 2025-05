"Sí, me invitaron, pero tarde. De verdad que se pasó, porque me manda mensajes, creo que faltaba una semana para la boda. Me mandó una invitación y todo eso, virtual. Yo soy una mujer ocupada, tengo toda mi semana ocupada, tengo viajes, entonces, tampoco se trata de que me inviten a última hora y yo voy corriendo", sentenció.