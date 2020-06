Rosángela Espinoza puso en aprietos a Carloncho con inusual pregunta en vivo

La modelo se enfrentó a su expareja en el reality al recordarle su verdadera edad.

Rosángela Espinoza volvió a encontrarse con Carloncho en el juego "No digas 'sí', no digas 'no'" donde la integrante de los Retadores puso en aprietos a su expareja al recordarle su verdadera edad. ¿Cómo terminó el enfrentamiento?

La "Chica selfie" no se quedó callada en ningún momento al bombardear al locutor de preguntas personales. "Eres piconazo. ¿Cuántos años tienes, Carloncho? Con lentes y con gorra (28), pero sin lentes y gorra… Que se quite", consultó Rosángela Espinoza frente al silencio del conductor de En boca de todos.

