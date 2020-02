¿Rosángela Espinoza no apareció en EEG por enfrentamiento con Ivana Yturbe?

Rosángela Espinoza no apareció en Esto es guerra

Grande fue la sorpresa de todos al notar que Rosángela Espinoza no apareció en Esto es guerra, al parecer por el pasado duelo de resistencia en el que perdió contra Ivana Yturbe.

Al término del enfrentamiento, la Chica selfie había manifestado su malestar por la forma de juego de la guerrera, a lo que ella respondió que se trataba de excusas de su parte por no haber ganado.

Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo hablaron sobre la asusencia de la combatiente y se preguntaron si su derrota habría sido la causa de falta, por lo que Michelle Soifer recordó lo que pasó cuando le pasó algo parecido con ella.

Por su parte Ivana dijo: "Me da risas que me diga fresca a mí cuando no la veo acá".

