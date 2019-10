Rosángela Espinoza "lloró" al recordar su suspensión de EEG

Rosángela Espinoza se conmovió detrás de cámaras del programa cuando recordó que el pasado viernes la suspendieron por no estar lista para competir. La "Chica selfie" declaraba para las cámaras del videoblog y no pudo evitar tener inesperada reacción.

"Me suspendieron. Lo que más duele que solo faltaba unos minutos para que termine el programa, me suspendieron y no me pagan. Gasté en pasaje y maquillaje", comentó Rosángela Espinoza en forma de broma mientras intentaba "llorar".

