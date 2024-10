Rosángela Espinoza lloró al no querer pasar a los guerreros

Said Palao no se quedó callado y sacó cara por Rosángela Espinoza. "Tienen que tomar en cuenta que la chica quiere estar en los combatientes. Que el programa respete eso. Hoy en día estamos buscando gente que quiere la camiseta porque son personas que sienten la camiseta de combatiente. Rosángela lo siente, déjenla hacer el combatiente. ¿Por qué la tienes que obligar a estar en un equipo donde no quiere? Sigamos con lo que venimos haciendo, la identidad de cada equipo", acotó.