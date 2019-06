Rosángela Espinoza hizo duro comentario contra Romina Lozano

¡No perdona a nadie! Rosángela Espinoza se mostró muy incómoda luego que su equipo la enviara a sentencia junto a Luciana Fuster. La "Chica selfie" hizo duro comentario contra Romina Lozano tras considerar poco justa la decisión de Rafael Cardozo al salvarla de la eliminación.

"Romina Lozano, con respeto, no me quiero enfrentar contigo, pero soy sincera y digo las cosas claras. Desde que ingresaste al programa y estás lesionada. En el poco tiempo que estoy en el equipo de los Combatientes he dado más puntos que tú", sentenció Rosángela Espinoza.

