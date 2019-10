Rosángela Espinoza grabó infraganti a Facundo González con regalo para Paloma Fiuza

Rosángela Espinoza grabó infraganti a Facundo González con sorpresivo regalo para Paloma Fiuza en los camerinos de Esto es guerra. La "Chica selfie" filmó el preciso momento cuando el combatiente argentino tenía en sus manos un arreglo de peluche y globos.

"No, Facundo. Ya no. Paloam Fiuza no te hará caso. Los peluches y globos, no. Ya no insistas", se le escucha decir a Rosángela Espinoza mientras grababa al integrante de los Combatientes, quien negó que el regalo era para su expareja.

