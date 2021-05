Rosángela Espinoza fue troleada en vivo al recordarle a Zumba en pleno juego

Los combatientes aseguraron que la "Chica selfie" le tiene miedo a Zumba desde su pasada "relación" desde Combate.

Rosángela Espinoza fue troleada en vivo por sus compañeros de Esto es guerra al recordarle a Zumba en pleno juego. Los combatientes aseguraron que la "Chica selfie" le tiene miedo al histórico combatiente desde su pasada supuesta "relación" desde el programa Combate.

➤ Mira: Mario Irivarren y Zumba se enfrentaron en duelo de baile de TikTok

"No le tengo miedo a nada. Ya después de eso no tengo miedo a nada. Yo no tengo miedo a nada", comentó la integrante de los Combatientes entre carcajadas por la broma de algunos competidores. Gian Piero Díaz añadió que Zumba podría estar en el reality, pero todo se trató de un comentario para sacar un par de sonrisas.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Rosángela Espinoza sorprendió a todos con radical cambio de look