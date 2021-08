Rosángela Espinoza explicó los motivos por faltar a EEG y así evitar su suspensión

La modelo aseguró que pidió permiso a la producción, pero no tuvo éxito y tuvo que convencer a sus compañeros para evitar drástica sanción.

Rosángela Espinoza se ausentó a Esto es guerra durante algunos días pese a que los competidores regresaron de sus vacaciones para no faltar a su trabajo. La modelo explicó el motivo por el cual no llegó a tiempo a EEG y así evitar su suspensión del programa por votación de sus compañeros.

Rous contó que la invitaron para grabar un videoclip en Italia y le escribió inmediatamente al productor general del reality para pedir permiso, pero no se lo concedió. "Yo sentía que no iban a dar (permiso). Yo no entiendo por qué no me pudieron dos días. Yo sé la consideración que me tienen", contó la "Chica selfie" previamente a la votación que la ayudó a quedarse en el programa.

