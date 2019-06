Rosángela Espinoza envió contundente mensaje a Gisela Valcárcel.

¡Nadie lo imaginó! Rosángela Espinoza aprovechó el detrás de cámaras del reality para enviar un contundente mensaje a Gisela Valcárcel al revelar que hasta el día de hoy no tiene las dos copas que ganó en El gran Show y Reyes del Show.

➤ Mira: Rosángela Espinoza enfureció por golpe en la cara que le dio Paloma Fiuza

"De qué me sirvió levantar dos copas si las copas no las tengo en mi casa. Hasta ahora no me entregan las copas. Las dos copas estuvieron de adorno", comentó Rosángela Espinoza. Además, la "Chica selfie" no dudó en etiquetar a Gisela Valcárcel para reclamar sus copas.

➤ Mira: Spheffany Loza se molestó al ser comparada con su hermana Melissa Loza

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!