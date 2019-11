Rosángela encaró a Rebeca Escribens por decirle duro calificativo en vivo

¡En su cara! Rebeca Escribens fue la invitada especial de la reciente edición de Esto es guerra y tuvo un peculiar enfrentamiento con Rosángela Espinoza, quien la confrontó por haberle dicho un duro calificativo en su programa.

La Chica selfie se acercó al escenario para reclamarle a la conductora de América Espectáculos por haberla llamado hipócrita durante su espacio matutino; sin embargo, jamás esperó la contundente respuesta de ella.

Rebeca mantuvo su opinión y Rosángela señaló que de si cree eso la televisión también lo era, pero ese comentario no le gustó. "No hables mal de mi trabajo, yo trabajo en televisión con respeto. Yo no soy Tula Rodríguez, a mí no me vas a venir a responder así", dijo antes de exigirle que se fuera.

