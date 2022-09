Rosángela Espinoza encaró a Facundo González: "Tienes que respetar la camiseta de los guerreros"

Rosángela Espinoza no pudo evitar enfrentarse con Facundo González después que por culpa del competidor el equipo de los guerreros perdió 100 puntos y un triunfo debido a su mal comportamiento durante un circuito extremo. La "Chica selfie" pidió la palabra para recordarle un par de cosas al "Wacho".

"Yo quiero decir una cosa, lo que pasa es que Facundo es muy amigo de Said Palao, Ignacio Baladán y Fabio Agostini. Y se bromea muchísimo con ellos, eso te pasa porque tú ya tienes que respetar la camiseta. Eres guerrero y punto . Ya está", expresó la modelo muy enojada con su mejor amigo.

Previamente, Mario Irivarren encaró al competidor argentino por su mala actitud. "Por la culpa de este ¿yo pierda el punto? Encima el cobarde se va del estudio y ni siquiera me mira la cara. Me da cólera porque me duele todo y estoy cansado y Facundo cree que esto es un chiste, una broma", manifestó.