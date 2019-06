¿Rosángela Espinoza enviará carta notarial a Ivana Yturbe?

¡Inesperado! Ivana Yturbe sorprendió a los conductores deEsto es guerra al revelar frente a cámaras que Rosángela Espinoza le enviaría una carta notarial. La modelo se defendió de la guerrera al afirmar que el verdadero motivo de su salida del reality se debe por un viaje al extranjero.

"No y así como quieres enviar cartas notariales por decir mentiras esa es una mentira y lo vas a ver. No tengo que irme de viaje. Te entiendo completamente Rosángela Espinoza porque lo que no nace, no crece y ese tipo de sentimientos no los tienes", sentenció Ivana Yturbe.

