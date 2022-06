Renzo Schuller tuvo tierna reacción con Johanna San Miguel tras enfrentamiento en EEG

"Listo. Necesitaba cariño, la 'Chata'. Le falta un poquito de amor. Ya está. ¿Todo bien, 'Chata'? ¿Otra vez? Tampoco me muerdas", expresó el conductor tras darle un tierno beso a Johanna, que pese a las muestras de cariño del defensor de los combatientes, no logró su objetivo.

"No quiero hablar. ¡Vamos a competir! Ándate y busca a tu ex dupla", sentenció Johanna antes de reanudar la competencia. Vale la pena mencionar que, la popular 'Chata' se incomodó con el presentador porque no le permitió hablar con la producción cuando intentó hacer un reclamo sobre un juego.