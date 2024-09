Piero Arenas se burló de Hugo García: "Fue a la oficina a llorar"

Piero Arenas no dejó de burlarse de Hugo García al asegurar que lo dejó ganar para que "no siga llorando". Según el guerrero, habló con su capitán, quien le aconsejó que vaya despacio para no lastimar al combatiente por "su edad". En ese momento, el modelo se defendió asegurando que le ha ganado más de 4 veces en los últimos enfrentamientos. "Él no me ha ganado, yo he perdido una y he ganado cuatro", dijo.