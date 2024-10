Piero Arenas fue suspendido de EEG por actitud antideportiva

Patricio Parodi informó que se tomará los días necesarios para la recuperación total de su hombro luego de la fuerte lesión que sufrió. "En diez días me los quitarían (los puntos) y de ahí me imagino que unos días más en lo que vuelvo a las actividades normales porque estos primeros diez días no puedo hacer absolutamente nada (...) Después de los diez días sí tiene que haber una rehabilitación, una terapia de todas maneras", sentenció.