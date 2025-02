Piero Arenas fue captado haciendo trampa y ¿se indignó en vivo?

Ante esto, Said Palao mencionó que él fue testigo de la trampa de Piero Arenas: “Pueden poner imágenes y restarle sin puntos más por cínico (Said ¿Piero sopló o no?) Recontra sopló y le dije cállate, ni siquiera me he quejado, dije cállate (Cien puntos menos para el comando rojo)”.