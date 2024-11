Piero Arenas fue atendido de emergencia tras sufrir fuerte lesión

Piero Arenas no se quedó callado y le pidió a Raúl Carpena que aguante los forcejeos en la competencia. "Yo juego como me juegas. Si me vas a dar, aguanta nomás sobrino", dijo y a lo que el combatiente intentó recordarle que en el 2023 lo lesionó justamente por competir de dicha forma. "(Fueron) cuatro lesiones y aun así te gané en la semifinal y final, payaso", exclamó.