¡Fuertes declaraciones! Patricio Parodi lanzó fuerte acusación contra los Combatientes y Pancho Rodríguez lo enfrentó. El combatiente se incomodó por las declaraciones de Patricio tras asegurar que la final podría ensuciarse.

El combatiente preguntó al competidor histórico si considera que la final está sucia ya que minutos antes aseguró que le gustaría jugar limpiamente tras los constantes reclamos del equipo de Gian Piero Díaz. "Me parece que ustedes están ensuciando una final este tipo de reclamos. Todavía y espero que no la ensucien como están acostumbrados. No quieras hacerte la víctima", precisó Patricio Parodi.

