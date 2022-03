Patricio Parodi hizo perder 100 puntos a los "Guerreros" por no cumplir regla de juego

Patricio Parodi recibió drástica sanción de la producción de Esto es guerra al no cumplir con una regla básica del juego al quitarle 100 puntos para el equipo de los "Guerreros". El capitán evitó mojarse e incluso gritó como si hubiera cumplido el castigo.

"¿Serán 100 puntos, de verdad? Fue una reacción natural del cuerpo. Mójame si quieres, pero no me vas a quitar 100 puntos. ¿Me podrían mojar y no quitar 100 puntos?", comentó el capitán de los "Guerreros" muy incómodo frente a las risas de los "Combatientes".