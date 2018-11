Patricio Parodi "estalló" contra Mario Irivarren y lo tildó de "payaso"

En el reciente programa de Esto es guerra, Patricio Parodi "estalló" de furia contra Mario Irivarren luego que se le acusara de abandonar la competencia tras enfrentarse a Ignacio Baladán. El capitán de los Guerreros no soportó más y lo calificó de "payaso".

"Me parece aburrido tu reclamo. ¿Aburrido cómo compito? ¿Y por qué se te hace así competir conmigo? No seas payaso pues Irivarren por favor. Habla de otra cosa que no sea competencia" dijo Patricio Parodi.

