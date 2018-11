Patricio Parodi troleó a Flavia Laos con comprometedor video en Instagram

Patricio Parodi troleó a Flavia Laos con un comprometedor video en su cuenta de Instagram. El integrante de Esto es guerra se vengó de la modelo luego que ella le lanzara agua en el rostro cuando dormía. ¿Qué le hizo?

El popular Pato grabó a la joven actriz mientras dormía, pero un detalle saltó a la vista y es que Flavia Laos suele roncar. "No sé porqué no se subió ayer. te dije que me iba a vengar y como no me dejabas dormi por roncar", escribió Patricio Parodi.

