Pancho Rodríguez y Fabio Agostini tuvieron fuerte enfrentamiento

"Estuve en un reality de encierro, donde le fue de pena al señor Rodríguez, me pasaron varios vídeos donde él hablaba muy mal de mí y no sé con qué necesidad, porque no hemos coincidido en el reality, no sé para qué empezó a hablar cosas malas de mí", empezó diciendo Agostini y a lo que Pancho lo tildó de 'víctima', asegurando que él también ha hablado mal por 8 años.