Fabio Agostini reveló rencilla con Pancho Rodríguez

Fabio Agostini reveló detalles de su regreso a Esto es guerra y contó que tiene un contrato con pocas cláusulas, pero jura que está vez vuelve más controlado. Además, afirmó a la web de América Televisión que espera integrar el equipo de los guerreros junto a Said Palao, debido a una rencilla que aún mantiene con Pancho Rodríguez. "Por favor, pónganme con Said para que las cosas se manejen de manera pacífica y que no me echen en el segundo día".