Paloma Fiuza le dio su bendición a Facundo González y su nueva novia.

Paloma Fiuza no dudó en dar su bendición a su expareja Facundo González al confirmar su nuevo romance con Oriana Marzoli. "Al Facu lo quiero felicitar porque lo veo muy enamorado, la verdad. Yo lo sigo porque tengo una muy buena amistad con él. Creo que Facu merecía estar con una persona linda y la verdad me da mucho gusto. Le doy visto bueno, le doy 'like', comento que son lindos y perfectos", expresó.