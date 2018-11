Nicola Porcella compartió foto de su infancia en Instagram.

Nicola Porcella compartió foto de su infancia a través de cuenta de Instagram. El integrante de Esto es guerra publicó dos imágenes que dejó impactados a todos sus seguidores de las redes sociales.

Mira: Rosángela Espinoza lloró frente a Michelle Soifer por decisión del Tribunal

"Me gustaría poder volver al pasado, no solo para cambiar cosas, sino para también revivir la época en la que era feliz y no lo sabía", escribió el capitán de los Guerreros en la descripción de la foto.

Mira: Michelle Soifer "enfureció" con Ignacio Baladán tras votar por Rosángela

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!