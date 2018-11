Nicola Porcella "desenmascaró" a Rosángela Espinoza con fuerte calificativo

En el reciente programa de Esto es guerra, Nicola Porcella acusó a Rosángela Espinoza de hacer "payasadas" por fingir una lesión. El capitán de los Guerreros se incomodó al ver que la "Chica selfie" empezó a cojear tras ganarle a Michelle Soifer.

"¿Ustedes de verdad siguen todo el cuento a Rosángela? Para ella todo es un show. Por esas razones no le creen a los lesionados de mi equipo porque ella no está lesionada y los de mi equipo, sí. Como ella hace su payasada, a los de mi equipo le dicen que jueguen cuando saben que no pueden", dijo Nicola Porcella mientras Rous era atendida por los paremédicos.

