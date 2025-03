"No me toques. (Estás en mi camino, vete para allá) No es un camino estrecho donde tienes que tocarme, puedes dar la vuelta y tocar la campana", expresó la artista y a lo que la modelo le recalcó que la derrotó. "Yo no estoy compitiendo contigo, entiéndelo, Onelia para que tú compitas conmigo, te faltan años luz. Tú haces trampa, te castigas sola, corriges tu punto, ¿qué cosa crees que es esto?", agregó la intérprete.