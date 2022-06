Michelle Soifer a Rosángela Espinoza previo a su sentencia: "Sabe que la van a eliminar"

No la suelta. Michelle Soifer volvió a enfrentarse a Rosángela Espinoza previo a su sentencia en Esto es guerra cuando aseguró que la combatiente está nerviosa y no para de hablar porque sabe que saldrá eliminada por la decisión de su compañeros esta noche. ¿Quedará fuera del reality?

El "Sol de EEG" no pudo evitar pronunciarse para recordar que Rous está nerviosa porque sabe que se irá para siempre del reality. Además, señaló que no entiendo el comentario de su compañera porque cuando falta una combatiente, una de las guerreras no compite.