Michelle Soifer: Rosángela Espinoza la criticó a por invitar a Giuseppe Benignini al set

"Yo no tengo por qué ocultarlo como a otras personas", sostuvo la guerrera.

Durante una discusión entre Guerrers y Combatientes, Rosángela Espinoza expuso la presencia de Giuseppe Benignini en el set de Esto es guerra mientras discutía con Michelle Soifer.

Al escuchar los duros comentarios de la guerrera histórica, la Chica selfie señaló que su compañera se pronunciaba en el enfretamiento para ser observada por su enamorado.

"Con razón que quieres resaltar este momento. No entiendo por qué Peter deja que Michelle traiga a un montón de personas al programa", señaló la combatiente.

La guerrera no se quedó callada y contestó de la siguiente manera: "Lo que pasa es que yo no tengo problema, yo no tengo por qué ocultarlo como a otras personas".

Rafael Cardozo también criticó la presencia del modelo venezolano al indicar que estaba prohibida la asistencia de los familiares. Michelle explicó que él acababa de salir de una grabación.