Michelle Soifer retornó a EEG 10 años: "Rosángela, ¿qué se siente pasar desapercibida?"

Michelle Soifer ingresó más hermosa que nunca a Esto es guerra 10 años . Con un enigmático look en verde, la popular "Michi" hizo su presentación en la pasarela en medio de las ovaciones.

"Estoy súperfeliz. Súperemocionada, saludar a todos en su casa, gracias a la producción por convocarme en los 10 años de Esto es guerra. Gracias a mi disquera por permitirme y estar en estos días años. No podía faltar."

Sin embargo, la reconocida "Sol" no pasó por alto al ver a Rosángela Espinoza y lanzó un dardo, tal como lo hizo antes. "Rous, ¿qué se siente pasar desapercibida?", dijo. Seguido a "mentira, he venido madura. He venido a ver los antiguos, a los pioneros."