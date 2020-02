Michelle Soifer bajó 11 kilos y luce figura de infarto durante "desfile"

Jazmín Pinedo no dudó en celebrar el logro de la guerrera.

Jazmín Pinedo no dudó en celebrar el logro de la guerrera.

¡Más regia que nunca! Michelle Soifer ha regresado totalmente renovada para la temporada 2020 de Esto es guerra. La integrante de los Guerreros se luce luego de bajar 11 kilos y así lo hizo en un breve "desfile" en vivo.

Antes de iniciar el su turno en "De sol a sol", la competidora fue abordada por Jazmín Pinedo, quien le preguntó cuánto peso ha perdido en las últimas semanas. Sin problemas Michi respondió muy contenta.

"Once kilos, no es por nada, China, pero este fin de semana he bajado dos kilos", afirmó para después simular un paseo por pasarela mientras recibía halagos de los conductores.

