Michela Elías tuvo fuerte enfrentamiento con Mario Hart: "Estoy cansada que no creas en mí"

La guerrera se molestó con Hart al elegir a Luciana Fuster para que integre el equipo de los Combatientes.

Michela Elías tuvo fuerte enfrentamiento con Mario Hart cuando el capitán histórico recordó que la lesión que le impide competir todos los juegos al 100%. Gian Piero Díaz intentó poner paños fríos antes que el esposo de Korina Rivadeneira elija a Luciana Fuster al equipo de los "Combatientes".

Luciana Fuster pasó los Combatientes por decisión de Mario Hart y Michelle Elías lloró

"Me das risa, Hart. ¿Cuántas veces traicionaste a Combate? No sabes lo que es sentir realmente Combate. Estoy cansada que no creas en mí porque yo me lesioné aquí y regresé con todo así que tú puedes decir cuáles son mis posibilidades de mejorar. No me conoces y no quiero que me conozcas", explicó la integrante de los Guerreros.

