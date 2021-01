Melissa Loza y su reacción al reencontrarse con Pancho Rodríguez

La expareja de Tepha Loza recordó las ocasiones que se cruzó con la popular "Diosa".

Pancho Rodríguez volvió a Esto es guerra y las cámaras del programa enfocaron la inmediata reacción de Melissa Loza que sorprendió a más de un seguidor. La expareja de Tepha Loza recordó las ocasiones que mantuvo una conversación con la popular "Diosa" tiempo atrás.

➤ Mira: ¿Melissa Loza y Tepha Loza vuelven juntas a Esto es guerra?

Mario Hart y Pancho Rodríguez cantaron en vivo "Yo no fui"

"Si hablamos de competencia Melissa Loza es un referente y las chicas la van a tener difícil. La verdad nos habíamos visto por allí un par de veces y en un sketch me pegó una bofetada que me dolió bastante, pero el placer de conocerla bien no hemos tenido. Me imagino que estando acá se dará la oportunidad de conocernos", comentó Rodríguez.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Melissa Loza regresó a la nueva temporada de Esto es guerra