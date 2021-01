La verdadera "Diosa" ingresa esta noche a la nueva temporada EEG 2021.

¿Melissa Loza y Tepha Loza vuelven juntas a Esto es guerra? La visita de Nicola Porcella a En boca de todos dio qué hablar al anunciar el posible regreso de Melissa y su hermana al reality. ¿Será cierto? ¿Solo una de ella volverá al programa?

"Me parece que habrá otra 'Diosa'. ¿No s epodía decir? Me dijeron que llegaba la verdadera 'Diosa'. Me dijeron que juega muy bien y es la única 'Diosa'", comentó Nicola Porcella frente al asombro al regreso de Melissa Loza en la nueva temporada 2021.

