Melissa Loza a Rosángela Espinoza: "Te falta bastante humildad"

La "Diosa" votó para que la "Bonita" se quede en el programa, pero le recomendó que valore su trabajo.

Rosángela Espinoza recibió el apoyo de Melissa Loza al votar para que se quede una temporada más en Esto es guerra. La "Diosa" se solidarizó para que la "Bonita" regrese al programa, pero le recomendó que valore su trabajo ya que siente que le falta bastante humildad.

"Yo no soy quién para quitar el trabajo a nadie. Bienvenidad Rosángela", agregó Loza. La "Chica selfie" quedó sorprendida por los comentarios de la guerrera histórica. "Decir soberbia cuando realmente pasó una situación que estaba incómoda. Tal vez no me conoces. No somos amigas. Respeto tu opinión, pero no la comparto", sentenció.

