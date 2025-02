Melissa Loza minimizó a Onelia Molina: “No te siento en EEG”

Tras esto, arremetió contra Onelia Molina asegurando que no está al nivel de la competencia que ella tiene normalmente: “Yo creo que estoy esperando a una competidora que veía como una Alejandra Baigorria, que sí, estoy hablando de ti, Onelia, no te siento en el programa. Quiero que saque lo mejor de mí, no es justo que mi puesto sea ¿Me entiendes? Esté en juego, porque tú no sacas la garra y, obviamente, al no sacar la garra, no voy a avanzar yo tampoco, porque yo voy a competir a tu nivel”.