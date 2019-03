Mathías Brivio desmintió noticia sobre "su muerte" con esta publicación

Desde hace algunas horas, una publicación en la que se informa sobre el supuesto fallecimiento de Mathías Brivio ha desconcertado a los seguidores del conductor y Esto es guerra.

El presentador del reality de competencia usó su cuenta de Instagram para desmentir esta falsa afirmación que le generó molestia y dejar un mensaje de tranquilidad a sus conocidos y fans.

"No entiendo qué tipo de gente puede hacer algo así. Estoy bien y feliz. No me ha pasado nada…", aseguró Mathías Brivio.

