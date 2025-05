Mario Irivarren y su reacción a fuerte cachetada de Onelia Molina

“Mario y yo, creo que sabemos lo que sentimos, nos lo hemos dicho muchas veces, y para mí el te amo o el te quiero, no es solo un título, y siento que a Mario le cuesta muchísimo decir las cosas, pero yo me quedo tranquila con lo que he vivido con él, con lo que me ha demostrado día a día, lo que me ha hecho sentir y también lo que me ha dicho, porque en 4 paredes hemos sido una pareja espectacular”, dijo sobre su relación.