¿Onelia Molina y Mario Irivarren distanciados en juego de EEG?

Hace pocos días, Onelia Molina brindó declaraciones donde aseguró que quiere pero no ama a Mario Irivarren y que ha sanado. “Siento que a Mario le cuesta muchísimo decir las cosas, pero yo me quedo tranquila con lo que he vivido con él, con lo que me ha demostrado día a día, lo que me ha hecho sentir y también lo que me ha dicho, porque en 4 paredes hemos sido una pareja espectacular”, expresó con firmeza.