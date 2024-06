Mario Irivarren tembló de miedo en infartante reto de altura: "Me rindo"

Mario Irivarren no pudo tocar la campana en el reto de altura de Esto es Guerra, donde los competidores tenían que saltar hasta una malla para lograr el punto. El guerrero se quedó balanceándose en el segundo obstáculos sin soltarse por el miedo. A pesar del aliento de Johanna San Miguel, el modelo se negó a superar el circuito. "No pudo, me rindo, bájame", exclamó.