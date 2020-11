Mario Irivarren sobre video besándose con Vania Bludau: "Lo que se ve no se pregunta"

El combatiente aseguró que no tiene que esconderse y reveló que pasará Año Nuevo con la bella modelo en Miami.

Mario Irivarren y Vania Bludau fueron captados besándose apasionadamente en el estacionamiento de un conocido restaurante por uno de sus seguidores. Tras las imágenes, el combatiente aseguró que no tiene que esconderse y reveló que pasará Año Nuevo con la bella modelo en Miami.

"Yo no me oculto. No estoy haciendo nada malo. Soy un joven soltero. Lo que se ve no se pregunta. Este es un gran año para mí, en lo personal, laboral y lo sentimental. Sí, las cosas se han dado así. El pasaje a Miami yo lo compré antes. Antes que nos grabaran. Coincidencias de la vida", declaró Mario Irivarren en detrás de cámaras.

