Mario Irivarren lloró por rechazo de Alejandra Baigorria y Said Palao se incomodó

"El eterno enamorado. Un amor no correspondido. Aún no superar un amor de Combate y que llenaba los crucigramas llorando porque ella no lo amaba. Así me querelles. Mira que dicen en las noticias que Mario lloró a nivel nacional porque Alejandra lo rechazó como pareja ", comentó Zumba. Irivarren no lo negó e inclusive hizo un gesto como si estuviera llorando.