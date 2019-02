¿Mario Irivarren le regaló anillo de compromiso a Stephanie Valenzuela?

Stephanie Valenzuela reveló a través de una extensa historia en su blog personal que Mario Irivarren le regaló un anillo de compromiso cuando la cantante urbana decidió viajar a Miami con una amiga. El integrante de Esto es guerra la sorprendió y le dio tremendo obsequio.

"Le dije que sabía que no era nuestro momento y que me iría. Él (Mario) no me pidió que me quede, pero me dijo que algún momento sería nuestro momento. Y es ahí que fuimos a H.Stern (Joyería) y me compró ese anillo. No era un anillo de compromiso de matrimonio, era un anillo de compromiso de quererme siempre. Y así con el corazón destrozado y los ojos que ya ni se me notaban de hinchados, me subí al avión", reveló Stephanie.

