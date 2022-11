Mario Irivarren le envió alentador mensaje a Jota Benz: “Actitud positiva”

“Lo primero que le dije a Jota por más difícil que parezca tiene que mantener una actitud positiva, juega un papel muy importante en tu recuperación, la cabeza es muy importante en estos momentos. Yo la pasé bastante difícil, me costó mucho, cuando pasó el tiempo y me acordé lo que había pasado y de cómo me ayudó a crecer como persona y a madurar, aprendí a ver lo positivo y ya cuando estuve curado dije afortunado yo que se me rompió el pie, sí, pero tenía una clínica, tenía un seguro, un trabajo, un sueldo, a mi trabajo, a mis amigos, pero hay muchísima gente que la pasa muy mal”, confesó el guerrero.