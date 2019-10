Mario Irivarren aseguró que no se quiere casar en pleno juego.

Mario Irivarren estaba jugando "Colchón musical" donde tuvo que adivinar y cantar la letra completa del tema "La guitarra" del grupo argentino Los auténticos decadentes. Los combatientes interpretaban la canción cuando el capitán los acompañó.

La pareja de Ivana Yturbe no dudó en cantar el extracto del tema que decía "no quiero trabajar, no me quiero casar" para completar el punto. ¿Lo habrá dedicado a alguien?

