María Pía Copello incomodó al Tribunal de EEG y recibió drástica sanción.

¡En shock! María Pía Copello incomodó al Tribunal de Esto es guerra al decir que todo la producción del programa se retire ya que siempre benefician al equipo de los Guerreros. El Tribunal no se quedó callado y lanzó drástica sanción en vivo.

"Quiero ver esa sonrisita el día de mañana si es que usted venga el día de mañana. No me sorprendería que el día jueves usted no venga por sus pataletas. Quiero ver si usted va a cumplir las dos semanas", señaló el Tribunal. La conductora afirmó que la producción ya la habría "botado" del programa.

